В Волжском за 660 миллионов рублей отремонтируют восемь дорог и одну построят новую

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:40:56+03:00

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В 2020-м году в Волжском капитально отремонтируют семь улиц, плюс продолжится ремонт мостового комплекса в составе Волжской ГЭС, а еще построят новую дорогу по улице Карбышева (от улицы 87 Гвардейской Дивизии до улицы Медведева). На эти цели в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Волжский потратит 660 миллионов рублей. Из них 528 миллионов рублей - средства, которые выделяют из федерального бюджета, и 132 миллиона рублей - деньги из местной казны.

Напомним, что в перечень на ремонт попали семь улиц:

- улица Мира (от улицы Оломоуцкой до площади Труда и от улицы Волжской Военной Флотилии до улицы Медведева);

- улица 40 лет Победы (от улицы Карбышева до улицы Мира);

- улица Химиков;

- улица Коммунистическая (от площади Свердлова до улицы Кирова);

- улица Мечникова (от улицы Карбышева до проспекта Ленина);

- улица Молодежная (от проспекта Ленина до улицы Набережной, д.10);

и улица Карла Маркса (от улицы Комсомольской до улицы Дорожной).

- Контракты на ремонты уже заключены. Подрядчики закупают необходимые материалы в рамках проектной документации, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации Волжского. - В марте, при наступлении благоприятных погодных условий, подрядчики приступят к ремонтным работам.

Как мы уже сказали продолжится и ремонт мостового перехода Волжской ГЭС (начатый в 2019-м). Выполнять его будет компания ООО «РИСНА», с которой региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства заключил контракт на два следующих года - 2020 и 2021-й.

ИСТОЧНИК KP.RU