2020-01-19T12:19:07+03:00
Общество

За год в перинатальном центре Волгограда появилось на свет 52 двойни

Всего в этом медучреждении в 2019-м родилось 4353 ребёнка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За год в центре родились 2264 мальчика и 2089 девочек.За год в центре родились 2264 мальчика и 2089 девочек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В перинатальном центре №2 Волгограда подвели счастливую статистику за 2019-й год, и, надо сказать, им есть чем похвалиться: за 12 месяцев здесь появились на свет 4353 ребёнка - 2264 мальчика и 2089 девочек. А еще среди них - 52 двойни.

Не секрет, что в перинатальный центр чаще направляют рожать беременных женщин, у которых имеется хоть какая-то опасность для здоровья матери или ребенка. Потому и статистика по рождению недоношенных деток здесь высокая. Так, за минувший год в этом Центре преджевременно появились на свет 771 малыш. 39 «торопыжек» родились с весом менее 1 кг и 75 - с весом от 1 до 1,5 килограммов.

Приходят рожать в этот Центр и мамочки, которые смогли забеременеть благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 195 таких волгоградок благополучно родоразрешились в перинатальном центре №2.

- Своего первенца в 2019 году у нас родили 1575 мам, второго - 1512 мамы, а 1163 мамы «пришли» сюда за третьим ребенком и именно здесь стаи многодетными! - добавляют еще немного статистики в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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