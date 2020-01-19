2020-01-19T11:45:36+03:00
Общество

Волгоградец просит за счастливый автобусный билет 200 тысяч рублей

А другой «коллекционер» продает свой детский рисунок на 46 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Авито.Фото с сайта Авито.
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Какие только «эксклюзивы» не встретишь на сайтах бесплатных объявлений от волгоградцев. Кто-то продает старинные иконы, кто-то живопись и сервизы. Но есть и совсем оригинальные объявления. Например, один волгоградец выставил на продажу свой детский рисунок. И просит за него ни много, ни мало - 46 миллионов рублей.

«Пограничник с собакой» - так называется этот «шедевр». «Написан лично мною в 5-летнем возрасте. 80-е года прошлого века. Карандаши , ватман, торг», - добавляет автор творения по имени Александр.

Фото с сайта Авито.

Фото с сайта Авито.

Чем еще примечательна эта картина, кроме цены, волгоградец не уточняет.

Другой волгоградский «коллекционер» решил заработать на продаже автобусного билета. Он продает его за 200 тысяч рублей. Спросите, в чем эксклюзивность данного чека? Автор уверяет, что он «счастливый».

- Номер билета 0330. Есть еще 0222, - добавляет владелец «эксклюзива».

Нашлись ли желающие на «счастливый» билет в жизнь и на детское творение волгоградцев, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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