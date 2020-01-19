В Астраханской области поминки закончились поножовщиной

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:22:32+03:00

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Это уже вторые поминки в Астраханской области за последний месяц, которые заканчиваются с участием медиков и полиции. Буквально перед Новым годом во время такого застолья рухнул пол в кафе. Рухнул вместе со столами и с гостями траурного мероприятия. Четырех человек тогда увезли в больницу с места происшествия. А 16 января поминки в Икринянском районе Астраханской области и вовсе закончились поножовщиной.

- Два местных жителя поминали своего друга, который за несколько дней до этого скончался. В пьяном угаре между мужчинами вспыхнула ссора. Один из собутыльников в порыве гнева схватил нож нанёс несколько ударов в область груди потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Убийцу задержали сразу, он даже убегать не стал. На него завели уголовное дело по статье «Убийство» и уже заключили под стражу на время следствия. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU