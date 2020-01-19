Презентовали тизер нового фильма о волгоградском земляке - Алексее Маресьеве

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:13:46+03:00

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Кинокомпания «Brave Rabbit» начинает съемки полнометражного художественного фильма, посвященного волгоградскому земляку - Алексею Маресьеву. И уже даже презентовала первый тизер киноленты. Рабочее название - «Герой Советского Союза».

- Это - еще не кадры из кино, это - эскиз будущей картины, - поясняют авторы фильма. - Это история о схватке с судьбой. О цене нашей общей Победы. О том, что делает нас страной, готовой противостоять любым вызовам извне. И вместе с тем – это очень человеческая история. Героям картины выпало великое и трагическое время испытаний, когда вещи называются своими именами. Горечь утрат и поражений. Нестерпимая физическая боль. Изломанные страхом одиночества женские судьбы. Борьба за жизнь, отчаяние, преодоление, триумф.

Впервые о необходимости создания такой картины заявила Народная артистка России Римма Белякова. Снять киноленту о летчике-истребителе, прославившемся на весь мир своим подвигом, взялся кинорежиссер Денис Банников. Выпустить в прокат картину планируют в 2021 году - к 105-летию со дня рождения Маресьева.

Напомним, родился Алексей Маресьев в городе Камышин Волгоградской области. В 2016-м году на родине летчика прошли торжественные мероприятия в честь его столетнего юбилея. В Камышине установили памятник - макет самолета Як-1, на котором летал Маресьев.

В фильме примут участие Дмитрий Певцов, Сергей Кузнецов, Александр Пашутин, Сергей Горобченко, Вадим Колганов, Станислав Бородокин, Дарья Фекленко, Владимир Кисаров, Вячеслав Невинный-младший и другие.

Тизер фильма "Герой Советского Союза" о волгоградском земляке - Алексее Маресьеве.Кинокомпания "Brave Rabbit" готовит к запуску полнометражный художественный фильм об Алексее Маресьеве "Герой Советского Союза". Предлагаем вашему вниманию полную версию первого тизера фильма. Это - еще не кадры из кино, это - эскиз будущей картины. В фильме примут участие Дмитрий Певцов, Сергей Кузнецов, Александр Пашутин, Сергей Горобченко, Вадим Колганов, Станислав Бородокин, Дарья Фекленко, Владимир Кисаров, Вячеслав Невинный-мл и др. Автор и режиссер - Денис Банников Действие происходит в 1942-43 годах. Это история о схватке с судьбой. О цене нашей общей Победы. О том, что делает нас страной, готовой противостоять любым вызовам извне. И вместе с тем это очень человеческая история. Героям картины выпало великое и трагическое время испытаний, когда вещи называются своими именами. Горечь утрат и поражений. Нестерпимая физическая боль. Изломанные страхом одиночества женские судьбы. Борьба за жизнь, отчаяние, преодоление, триумф.

ИСТОЧНИК KP.RU