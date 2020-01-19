Губернатор Астраханской области окунулся в проруби

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:28:26+03:00

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин с первых дней в своей должности стал активно вести личную страничку в инстаграме. То он на байке с «Ночными волками» по Астрахани рассекает, то в хоккей играет. Не пропустил он повод для новой публикации и на один из главных православных праздников Крещение - и, как полагается, окунулся в прорубь.

babushkin_iyu Глава Астраханской области окунулся в проруби

- Этот праздник по-особому дорог каждому верующему. Он дарит надежду на светлое будущее, укрепляет веру и силу духа. В этот день я хочу от всего сердца пожелать всем астраханцам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех благих делах и начинаниях! - подписал свое видео в инстаграме Игорь Бабушкин.

А его тезка - Игорь Воронин - мэр города Волжский Волгоградской области - тоже активный пользователь инстаграма рассказал о другом не мене важном событии в своей жизни. 18 января он не пошел окунаться, но отправился в храм. Да не просто на службу, а на крестины.

igorvoroninvlz Мэр Волжского на Крещение крестил внука

- Крестили младшего внука. Всем здоровья, мира и добра! - пожелал Игорь Николаевич всем волгоградцам и волжанам.

ИСТОЧНИК KP.RU