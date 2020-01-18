В Волгограде студента задержали за контрабанду стероидов

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:55:33+03:00

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В Волгограде 18-летнему студенту одного из вузов грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду сильнодействующих веществ. Парня задержали в почтовом отделении в то время, когда он получал посылку из одной из стран СНГ. В бандероли была сотня таблеток, которые полицейские изъяли и отправили на экспертизу. Как показало исследование, заказал студент из-за границы анаболический стероидный препарат станозолол, который является сильнодействующим веществом и запрещен к свободному обороту в России. По словам самого парня, при помощи запретных стероидов он собирался быстро нарастить себе мышечную массу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, на студента завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Пока идет следствие, он будет находиться под подпиской о невыезде.

Разработку вели оперативники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из МВД России, регионального УФСБ и сотрудниками службы безопасности «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU