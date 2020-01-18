Студентов на Татьянин день приглашают в интерактивный музей

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:11:23+03:00

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День студента или Татьянин день по давней традиции отметят в субботу, 25 января 2020 года, во всех вузах Волгограда. Интересную программу подготовил на праздник и интерактивный музей «Россия - моя история». Всем посетителям предложат тематические экскурсии, а студенты смогут поучаствовать в историческом КВИЗе. При этом тех, у кого в зачетке все пятерки, на выставки пустят совершенно бесплатно, для этого достаточно будет показать зачетку на кассе.

Как рассказали «КП-Волгоград» в интерактивном парке, в 14 часов 25 января на тематической экскурсии расскажут, как менялось образование в нашей стране. Студенческий КВИЗ начнется в 15.00. Участие в игре бесплатное, но предварительно нужно сформировать команду интеллектуалов и зарегистрировать ее по телефонам (8442) 97-91-88 или 97-91-81. Правила - стандартные, вопросы обещают интересные.

ИСТОЧНИК KP.RU