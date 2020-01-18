Ребенка сбили на «зебре» на севере Волгограда

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:40:42+03:00

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Два человека попали под колеса автомобилей в прошедшие сутки 17 января 2020 года в Волгограде и Волжском. Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП в Тракторозаводском районе областного центра. Около девяти часов утра школьник переходил дорогу по «зебре» на улице Ополченской напротив 13-й гимназии, когда его сбил 20-летний парень за рулем «ВАЗ-21099». Попавший под машину ребенок получил травмы головы и ушибы.

А в Волжском около восьми часов утра в тот же день 22-летний водитель на «ВАЗ 21103» наехал на 59-летнего мужчину на улице Пушкина. В этом случае пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина также получил многочисленные ушибы и травму головы.

- Пострадавших пешеходов на скорой доставили в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU