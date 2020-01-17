2020-01-17T20:12:06+03:00
Общество

В Волгоградской области построят еще три площадки для санавиации

Вертолеты с пациентами смогут принимать в Камышине, Урюпинске и в Волжском
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С того момента, как в Волгоградской области заработала санавиация, ее врачи спасли уже сотни жизней волгоградцев. Поэтому в рамках нацпроекта «Здравоохранение» решено увеличить число посадочных площадок, предназначенных для приема «летающей скорой помощи». Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, в 2020 году построят площадки в Камышине, Урюпинске - на территориях, прилегающих к центральным районных больницам и рядом с подстанцией скорой помощи в Волжском.

Напомним, в Волгограде для санитарного вертолета используются две площадки: на территории обновленной больницы скорой помощи № 25 и кардиоцентра. В муниципальных районах расположены приспособленные для посадки воздушного судна места, в отдаленных муниципалитетах обеспечена возможность дозаправки.

- В 2019-м «крылатая скорая» совершила 269 вылетов, в том числе эвакуированы 56 детей. Наибольшее число пациентов в волгоградские клиники доставили из Камышина, Михайловки и Урюпинска. Всего за три года в ведущие больницы Волгограда из отдаленных районов эвакуировано уже более 750 пациентов в тяжелом состоянии, - приводят данные в администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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