2020-01-17T18:28:46+03:00
Звезды

В Волгограде прощаются с прозаиком Владимиром Першаниным

Скончался автор романа «Комбат по прозвищу Снежный лис»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ряд произведений Першанина, посвященные войне, стали бестселлерами.Ряд произведений Першанина, посвященные войне, стали бестселлерами.
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Печальную новость сообщили в Центральной библиотеке Волгограда: скончался чудесный прозаик Владимир Першанин. Он умер 14 января, ему был 71 год.

Возможно, не все волгоградцы знают это имя, но те, кто увлекается военной литературой и любит книги о Великой Отечественной войне, наверняка, читали произведения нашего земляка. Одно из его самых знаменитых - роман «Комбат по прозвищу Снежный лис».

- Владимир Николаевич был хорошим другом библиотек. Читатели любят его военную и детективную прозу. Презентация новинок першанинских произведений и творческие встречи неизменно собирали поклонников его таланта. Буквально на днях в Центральной библиотеке Волгограда должна была состояться новая встреча с Владимиром Николаевичем. Скоропостижная смерть отняла у нас эту возможность. Скорбим! - написали на страничке в соцсети библиотекари.

Прощание с Владимиром Першаниным состоится 18 января в 15.30. Похоронят его на Красноармейском кладбище.

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Николаевич Першанин родился 02.01.1949 в селе Чамзинка Ульяновской области в семье служащих. Этот фактор и стал решающим в творчестве волгоградца. После окончания школы он приехал в Волгоград, где поступил в пединститут. Но после окончания вуза пошел работать - в органы внутренних дел. И проработал там 24 года. При этом писал всю жизнь, а печататься начал с 1980 года.

В 1993-м стал почетным членом Союза писателей России. Некоторые книги выходили в рамках одной серии. Самыми востребованными считаются серии «Война. Штрафбат. Они сражались за Родину», которая состоит из пяти книг, и серия «Танкист-штрафник», состоящая из трех томов. Очень популярна его фронтовая проза «Командир штрафной роты», а также «Сталинградская страда. «Ни шагу назад!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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