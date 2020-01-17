2020-01-17T18:03:53+03:00
Общество

Волгоградцы в 2019-м стали чаще летать на юг России

Активнее всего развиваются направления на Сочи, в Ростов и Краснодар
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В 2020-м добавятся шесть авиарейсов из Волгограда. Летим?В 2020-м добавятся шесть авиарейсов из Волгограда. Летим?Фото: Екатерина СИМОХИНА
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После мундиаля аэропорт Волгограда только набирает обороты, открывая все новые направления. И это приносит свои плоды: за 2019 год наша воздушная гавань обслужила 1 миллион 215 тысяч пассажиров - это даже на 6% болльше, чем в год проведения Чемпионата мира по футболу. Правда, в аэропорту признаются: пассажиропоток на международных направлениях упал на 5%, зато на 7% увеличилось число пассажиров на внутренних авриарейсах.

- Наиболее динамичными направлениями в 2019 году стали Ростов-на-Дону (+246% к показателю прошлого года), Сочи (+162%), Краснодар (+101%), Санкт-Петербург (+48%), Салоники (+32%), Москва (Домодедово) (+24%), - отмечают в пресс-службе аэролпорта Гумрак. - Помимо этого выполнялись рейсы в Казань, Самару, Симферополь, Анталью, Дубай, Ереван, Ташкент, Монастир, Энфиду.

В 2020-м из волгограда по-прежнему будут летать самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Самару. Плюс - бюджетируемые рейсы в Казань, Самару, Краснодар.

- Уже с января открыты новые направления – Астрахань, Уфа, Челябинск, а также транзитные - Сургут, Новый Уренгой и Нижний Новгород. С марта возобновятся рейсы в Ростов-на-Дону, а с наступлением сезона отпусков – чартерные рейсы в Анталью и Даламан, - добавляют в аэропорту Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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