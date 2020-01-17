Ректором волгоградской физакадемии стал Якимович

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:45:03+03:00

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Сегодня в Волгоградской физакадемии прошли выборы нового ректора. Удивительно, но факт: впервые за последние пять лет здесь появится руководитель без приставки «врио». Начиная с 2015-го во ВГАФКе ректоры сменялись один за другим, но полноправным руководителем так никто и не стал. Профессор Виктор Якимович возглавил физакадемию полгода назад. Был также с приставкой «врио». И вот сегодня на выборах абсолютным большинством его кандидатуру все-таки утвердили на должность ректора.

- Из 99 официально зарегистрированных делегатов на Конференции работников и обучающихся ВГАФК присутствовало 95 человек. По итогам тайного голосования подавляющим большинством голосов (88 – «за», 2 – «против»; 5 бюллетеней признаны недействительными) ректором ФГБОУ ВО «ВГАФК» был избран доктор педагогических наук, профессор Виктор Степанович Якимович, - гласит сообщение на сайте ВГАФКа.

На столь важное и долгожданное в вузе событие пришли даже именитые выпускники - олимпийские чемпионы Максим Опалев и Татьяна Лебедева, которые в свое время закончили эту академию.

- В ближайшее время результаты выборов отправят в Минспорт России для утверждения полномочий избранного ректора, - уточняют в вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU