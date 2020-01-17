В Астрахани маршрутки подорожали до 50 рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:25:27+03:00

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Сразу после Нового года в астраханские маршрутчики стали потихоньку поднимать цену на проезд - до 30-40 рублей. Сначала вроде говорили, что повысили на время праздников. Но праздники закончились, а цены на проезд не опустились. Более того, единичные случаи переросли в массовое подорожание почти на всех маршрутах. По словам астраханцев, которые уже подняли волну возмущения по этому поводу в соцсетях, на данный момент расценки поднял уже каждый десятый перевозчик. Правда, пока речь идет о проезде в вечернее время - с 19.00 до 22.00. Основная масса перевозчиков повысила цены до 30 рублей, но есть и те, кто поднял до 50 рублей.

Между тем, согласно постановлению правительства Астраханской области от 28 декабря 2019-го, предельный тариф на регулируемых маршрутах составляет 21,50 рублей. И этот тариф установлен на весь 2020 год. Но речь идет о легальных перевозчиках. На нерегулируемых маршрутах перевозчики вправе устанавливать расценки самостоятельно, какие хотят. И пока в региональном Минтрансе только разрабатывают законопроект о противодействии нелегальным перевозкам, астраханцы вынуждены платить за проезд втридорога.

ИСТОЧНИК KP.RU