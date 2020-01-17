Волгоградке грозит три года колонии за "резиновый дом" с мигрантами

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:02:58+03:00

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Не секрет, что наказание за нарушение миграционного законодательства в России суровое. Но даже это не останавливает владельцев «резиновых квартир», которые пытаются нажиться на приезжих. На днях в Волгограде вычислили еще одну такую «бизнесменшу», которая за деньги прописывала у себя гастарбайтеров. Как установили сотрудники отдела по вопросам миграции и участковый, женщина умудрилась прописать в своем доме, расположенном в Дзержинском районе Волгограда, сразу девять мигрантов.

А сдали сердобольную» волгоградку сами же гастарбайтры. Приче, неподозревая. Просто они всем скопом пришли за получением разрешительных документов на право пребывания в России, и все в качестве места регистрации указали один и тот же адрес - дом в поселке Гумрак. При этом, что было предсказуемо, никто в указанном доме жить не собирался. Мигрантам нужна была только прописка, за которую они и заплатили хозяйке.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на волгоградку по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Грозит за это женщине до трех лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по региону. Добавляя, что всем этим мигрантам аннулируют разрешительные документы и выдворят из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU