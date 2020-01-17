2020-01-17T16:48:07+03:00
Происшествия

На астраханской трассе в жуткой аварии погибла девушка, еще двое в больнице

Водитель иномарки пытался объехать пешехода и машина улетела в кювет
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
25-летняя пассажирка погибла на месте, двое получили тяжелые травмы. Фото ГУ МВД по Астраханской области.25-летняя пассажирка погибла на месте, двое получили тяжелые травмы. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

Смертельная авария, которая произошла 16 января на трассе «Астрахань-Ильинка-Красные Баррикады», унесла жизнь молодой 25-летней девушки. За жизнь еще двоих - 25-летнего мужчины и 29-летней женщины - борются медики, но их состояние оценивают как тяжелое. И все это последствия одного неудачного маневра 32-летнего водителя «Лады Приоры».

Случилось это примерно в 07.45 на 24-м километре трассы. Водитель с тремя пассажирами в салоне мчался из поселка Красные Баррикады в сторону Астрахани. Да так разогнался, что один поворот руля и машина, задев обочину, улетела в кювет по ходу движения.

- По предварительным данным причиной ДТП стал резкий маневр автомобиля - водитель в последний момент увидел пешехода, переходящего дорогу, и попытался его объехать, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Однако, окончательные причины ДТП установят эксперты. По факту смертельной аварии следственный отдел ОМВД России по Икрянинскому району Астраханской области проводит процессуальную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде прощаются с прозаиком Владимиром Першаниным
Волгоградцы в 2019-м стали чаще летать на юг России
Ректором волгоградской физакадемии стал Якимович
В Астрахани маршрутки подорожали до 50 рублей
Волгоградке грозит три года колонии за "резиновый дом" с мигрантами
На астраханской трассе в жуткой аварии погибла девушка, еще двое в больнице
В 2019 волгоградцам вернули почти шесть миллионов рублей за некачественные услуги ЖКХ
В Волгограде с начала года «Центр отлова» поймал 40 собак
В Камышине судят педофила, насиловавшего свою дочь и снимавшего это на видео
Осужденная волгоградка вернет в госбюджет 45 миллионов рублей
Дети вернулись за парты после проверки школ на взрывные устройства
Суд официально помирил редактора «Урюпинской правды» и администрацию города
В Волгограде черному риэлтору дали 3,6 года колонии за продажу чужой квартиры
Волгоградские полицейские поймали двух водителей, сбежавших после наезда на пешеходов
Под Волгоградом житель Казахстана погиб из-за свиньи, перебегавшей дорогу
Экс-главврач Волгоградского перинатального центра стал замминистра здравоохранения Башкирии
Волгоградцы борются за зеленые насаждения возле домов в поселке Солнечный
В Волгоград не пустили двести кило опасной рыбы
Живет лучше, чем бывшие хозяева: выброшенный пес из Волгограда переехал в Швецию
«Ротор» подписал контракт с защитником из «Рубина»
В Волгоградской области семь человек умерли от алкоголя
Возобновили рейсы из Волгограда в Ростов-на-Дону
Детские пособия по 10 тысяч: кто и как может получить
Стая собак растерзала косулю в зоосаду Свято-Духова монастыря
В 2020 году в Волгоградской области построят 30 новых водоспусков
Под Волгоградом пастух украл у фермера 20 овец, и половину из них загубил
В Роспотребнадзоре наказали тех, кто отравил в Волжском 17 школьников