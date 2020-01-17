На астраханской трассе в жуткой аварии погибла девушка, еще двое в больнице

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:48:07+03:00

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Смертельная авария, которая произошла 16 января на трассе «Астрахань-Ильинка-Красные Баррикады», унесла жизнь молодой 25-летней девушки. За жизнь еще двоих - 25-летнего мужчины и 29-летней женщины - борются медики, но их состояние оценивают как тяжелое. И все это последствия одного неудачного маневра 32-летнего водителя «Лады Приоры».

Случилось это примерно в 07.45 на 24-м километре трассы. Водитель с тремя пассажирами в салоне мчался из поселка Красные Баррикады в сторону Астрахани. Да так разогнался, что один поворот руля и машина, задев обочину, улетела в кювет по ходу движения.

- По предварительным данным причиной ДТП стал резкий маневр автомобиля - водитель в последний момент увидел пешехода, переходящего дорогу, и попытался его объехать, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Однако, окончательные причины ДТП установят эксперты. По факту смертельной аварии следственный отдел ОМВД России по Икрянинскому району Астраханской области проводит процессуальную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU