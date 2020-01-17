2020-01-17T16:19:22+03:00
Общество

В 2019 волгоградцам вернули почти шесть миллионов рублей за некачественные услуги ЖКХ

Еще на 48 миллионов рублей оштрафовали нарушителей жилищно-коммунальной сферы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За год в Госжилинспекцию поступило более 13 тысяч жалоб от волгоградцев на плохие коммунальные услуги и на неправильные начисления.За год в Госжилинспекцию поступило более 13 тысяч жалоб от волгоградцев на плохие коммунальные услуги и на неправильные начисления.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На что чаще всего жалуются волгоградцы? Чаще всего, конечно, на маленькие зарплаты, на дороги и на некачественные услуги ЖКХ. Только за минувший 2019 год в Государственную жилищную инспекцию Волгоградской области волгоградцы направили более 13,4 тысячи жалоб. Жалуются на управляющие компании, которые работают спустя рукава, и на неправомерные начисления за коммунальные услуги.

- Без внимания не остается ни одна жалоба, - уверяют в инспекции. - В 2019 году инспекторы областной ГЖИ провели 5181 проверку. Волгоградцам по итогам этих проверок сделали перерасчеты за услуги ЖКХ на сумму почти шесть миллионов рублей.

Не обошлись проверки и без жестких санкций: за нарушения в сфере ЖКХ инспекторы завели 4,8 тысячи административных дел, оштрафовали 3,9 тысячи виновных лиц. По вступившим в законную силу постановлениям наложено административных штрафов на общую сумму 48,8 миллиона рублей.

Со злостными нарушителями вообще не церемонятся - нерадивые управкомпании лишают лицензий. Только за последнее время лицензий лишились ООО «Энерго-Инвест», ООО «УЖФ КОР» из Волгограда, а также ООО «Родничек» из поселка Городище.

- Всего с момента введения процедуры лицензирования арбитражным судом удовлетворено 70 исков, -добавляют в Госжилнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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