В Камышине судят педофила, насиловавшего свою дочь и снимавшего это на видео

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:00:06+03:00

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На 40-летнего жителя Камышина вышли из-за детского порно, которое появилось в сети. Полицейские Приморья обнаружили, что ай-пи адрес находится в городе Камышине Волгоградской области. По нему нашли и владельца компьютера: местного безработного и весьма маргинального жителя. Он распространял фильмы с участием детей, которым было меньше 14 лет. На его компьютере нашли сотни файлов пикантного содержания. Некоторые из них вызвали подозрение следователей. На одних было лицо дочери подозреваемого, на других интимные части тела. Кому, принадлежат вторые фотографии и видео, сотрудники СК не знали. Они решили поговорить с дочерью педофила. Девушка живет в соседнем регионе. Она рассказала, что произошло пять лет назад. Выяснилось, что отморозок на протяжении трех лет насиловал собственную дочь в извращенной форме и снимал это. Сначала 13-летний подросток это терпела – мужчина угрожал все рассказать одноклассникам, но через три года собрала вещи, документы и уехала в соседний регион к родственникам.

Мать, которая часто выпивала на пару с отцом, утверждает, что о насилии над дочерью не знала и не подозревала. Но при этом легко отпустила ее из семьи.

- Камышанина осудили за распространение детской порнографии на 3,5 года. Сейчас он находится в тюрьме. Уголовное дело за насилие над ребенком, не достигшим, 14-летия передали в суд, - рассказал руководитель Следственного отдела по Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов.

Мужчине к имеющемуся сроку грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU