Осужденная волгоградка вернет в госбюджет 45 миллионов рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:21:58+03:00

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Приговор бывшему директора «НПО «Европа БИофарм» вынесли в апреле 2018 года. Женщина осудили за мошенничество на 45 миллионов рублей. Следователям удалось доказать, что она заключила с Министерство образования и науки контракт. Должна была разработать технологию глубокой переработки тыквы для получения пектина. Бизнесвумен даже получила аванс. Но вместо того, чтобы потратить его на выполнение договора и заняться научными изысканиями, она просто забрала деньги себе. А чтобы отчитаться, попросила подчиненных сделать мифические документы с подробностями выполненной фирмой работами.

Разработкой занимались сотрудники МВД и УФСБ по Волгоградской области. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей. Но кроме штрафа женщине предстоит возместить ущерб, который она нанесла федеральному бюджету. Прокуратура Волгоградской области подала исковое заявление в суд в взыскании с осужденной этой суммы.

Сделать это будет не просто, но возможно. За дамой числятся 53 объекта недвижимости. Скорее всего, при продаже она наберет необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU