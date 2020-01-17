2020-01-17T11:55:33+03:00
Общество

Суд официально помирил редактора «Урюпинской правды» и администрацию города

Они подписали соглашение
Екатерина МАЛИНИНА
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Приговор в законную силу еще не вступил.Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Скандал вокруг редактора «Урюпинской правды» разгорелся на первой рабочей неделе 2020 года. Стало известно, что Ольга Шушлебина подала иск о восстановлении ее на работе. Ее уволили на основании на основании 2 статьи 278 ТК РФ в прошлом году без объяснения причин администрация города во главе с Юрием Хорошеньковым. Но неофициально женщина лишилась работы, потому что не по рангу разместила фото областного и федерального депутата на полосе. После того, как история просочилась в СМИ и на нее обратили внимания тысячи людей, чиновники решили Ольгу Шушлебину на работе восстановить. Так что 13 января она приступила к своим обязанностям.

17 января уже в судебном порядке между сторонами заключили мировое соглашение. В нем прописано, что женщину восстанавливают на работе, также платят по среднему заработку за те дни, что она вынуждено не работала. О сумме моральной компенсации стороны договорились лично.

- В законную силу мировое соглашение еще не вступило, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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