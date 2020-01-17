2020-01-17T10:27:53+03:00
Происшествия

В Волгограде черному риэлтору дали 3,6 года колонии за продажу чужой квартиры

Мужчина брал задаток с покупателей
Екатерина МАЛИНИНА
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МУучина уже был судим до этого случая.МУучина уже был судим до этого случая.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Продажа и покупка квартиры всегда дело хлопотное и опасное. Кто-то занимается этим сам, кто-то доверяет риэлтору. Но не все из них люди честные. 35-летний волгоградец решил подзаработать на жилплощади друга. Его товарищ вышел недавно из тюрьмы. В наследство ему досталась "однушка" и доля в трехкомнатной квартире. Он предложил ему заняться их продажей, за что и получил ключи от заветных квадратных метров. Покупателей искал среди знакомых знакомых и через сайты бесплатных объявлений. Он показывал жилье, ставил низкую цену и просил задаток под разными предлогами. Волгоградцы не желавшие упускать как им казалось выгодный вариант платили мужчине деньги, даже не увидев документы на жилье.

Он умудрился получить за однокомнатную квартиру 500 тысяч рублей задатков, а за «треку» - 900 тысяч рублей. Деньги он владельцу квартиры естественно не передал, а забрал себе.

Настоящий же хозяин самостоятельно продал жилье, так что покупатели остались ни с чем.

- В отношении 36-летнего волгоградца возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Суд вынес приговор: 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемый еще может обжаловать это решение, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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