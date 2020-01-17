2020-01-17T09:31:49+03:00
Происшествия

Волгоградские полицейские поймали двух водителей, сбежавших после наезда на пешеходов

Пострадавших отвезли в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" отвезла пострадавших в больницу. Фото: Алена Кузьмина"Скорая" отвезла пострадавших в больницу. Фото: Алена Кузьмина
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Первая авария произошла в 8 утра в Камышине. 49-летний мужчина на «Мерседесе» ехал по улице Ленина и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. 34-летняя камышанка получила многочисленные травмы. Но водитель, вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшей, просто уехал. Но его нашли буквально через пару часов. Он пояснил, что испугался и поэтому сбежал.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Женщину отвезли в больницу.

Еще одно подобное ДТП случилось в Городищенском районе. Водитель ехал задним ходом на своей «семерке» возле двора в поселке Новый Рогачик. Он не заметил 80-летнюю бабушку и сбил старушку. Помогать пенсионерке он не стал, а побыстрее уехал с места аварии. Видимо, надеялся, что не найдут. Пострадавшую отвезли на «скорой» в больницу. А скрывшегося лихача нашли. Теперь ему предстоит ответить и за сбитого человека и за оставления места ДТП.

Кстати, большинство водителей, которые пытаются спрятаться от наказания, находят. Ведь сейчас камеры находятся возле многих зданий. Отследить путь водителя можно и по дорожной системе видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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