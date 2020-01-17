Под Волгоградом житель Казахстана погиб из-за свиньи, перебегавшей дорогу

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:56:10+03:00

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Бесхозные животные, которые выбегают на дорогу, стали большой головной болью и для водителей и для сотрудников ГИБДД. К сожалению, столкновение с коровой или с овцой, может привести к печальным последствиям. В Светлоярском районе 30-летний житель Казахстана возвращался на своей «Хендай Сонате» из Элисты в сторону Волгограда. Он поздно заметил перебегавшую дорогу свинью. Иномарка врезалась в животное, от удара ее отбросило на встречную полосу, где в это время ехал «КамАЗ».

Удар был сильным - грузовик шел на высокой скорости. Он буквально смял легковушку в гармошку. Водитель не выжил и погиб еще до приезда «скорой».

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Возможно, удастся найти хозяина животного, которое и устроило ДТП. В таких случаях для владельца предусмотрено наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU