2020-01-16T18:59:56+03:00
Общество

Экс-главврач Волгоградского перинатального центра стал замминистра здравоохранения Башкирии

Семье Засядкина принадлежит известная в городе-герое клиника «Лазурь»
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне замминистром здравоохранения по родовспоможению Республики Башкортостан назначили волгоградского врача Игоря Засядкина. Это произошло во время оперативного совещания, на котором обсуждались в том числе кадровые перестановки.

- Он окончил Волгоградский медицинский университет и ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии Российской академии последипломного образования в Москве. Игорь Засядкин проработал руководителем клинического перинатального центра №2, а затем директором по развитию стоматологической клиники города Волгогорада, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Напомним, главврачом ВОКПЦ №2 Засядкина назначили в 2012 году, где он несколько лет проработал в должности заведующего родильным отделением и операционным блоком. Он из династии волгоградских врачей, известных по стоматологической клинике «Лазурь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24