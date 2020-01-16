Экс-главврач Волгоградского перинатального центра стал замминистра здравоохранения Башкирии

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:59:56+03:00

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Накануне замминистром здравоохранения по родовспоможению Республики Башкортостан назначили волгоградского врача Игоря Засядкина. Это произошло во время оперативного совещания, на котором обсуждались в том числе кадровые перестановки.

- Он окончил Волгоградский медицинский университет и ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии Российской академии последипломного образования в Москве. Игорь Засядкин проработал руководителем клинического перинатального центра №2, а затем директором по развитию стоматологической клиники города Волгогорада, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Напомним, главврачом ВОКПЦ №2 Засядкина назначили в 2012 году, где он несколько лет проработал в должности заведующего родильным отделением и операционным блоком. Он из династии волгоградских врачей, известных по стоматологической клинике «Лазурь».

ИСТОЧНИК KP.RU