Волгогрдацы борются за зеленые насаждения возле домов в поселке Солнечный

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:56:08+03:00

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«Тихие» общественные обсуждения проигнорировали наши законные права жить в благоприятной среде» - возмущены волгоградцы. Речь о зеленых насаждениях возле домов в поселке Солнечный и по улице Автомагистральной. Их хотят полностью вырубить, а все ради застройки.

- В ходе изучения ситуации, выяснилось, что одна из фирм инициировала весенние изменений территориальной зоны с целью строительства логистического центра с оборудованием складских помещений и дорожной инфраструктуры в жилой функциональной зоне вблизи указанных домов, - рассказал «КП-Волгоград» уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков, к которому первым делом обратились горожане.

Омбудсмен озаботился тем, чтобы одобрение или же неодобрение проекта было максимально законным. В связи с этим он привлек к делу прокуратуру. Проект рекомендуют представить в гордуму.

ИСТОЧНИК KP.RU