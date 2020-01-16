В Волгоград не пустили двести кило опасной рыбы

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:29:02+03:00

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На астраханской трассе полиция остановила для проверки фуру, заглянули внутрь, а там - тысячи туш рыбы осетровой породы. Вот только сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось.

Рыбу, неясного происхождения и качества, сотрудниками полиции вместе со специалистами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия у перевозчиков изъяли. Как выяснилось, везли они товар в Волгоградскую область на продажу. В фуре в общей сложности было 200 кило рыбы.

После проведенной экспертизы, рыбная продукция осетровых пород была признана некачественной и опасной.

- В соответствии с действующим законодательством инспекторами Россельхознадзора владельцу груза выдано постановление о запрещении использования рыбной продукции. 14 января все 200 кило рыбы уничтожили методом сжигания в утилизационной печи в Приволжском районе, -отчитываются в региональном Россельхознадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU