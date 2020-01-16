В Волгоград не пустили двести кило опасной рыбы
На астраханской трассе полиция остановила для проверки фуру, заглянули внутрь, а там - тысячи туш рыбы осетровой породы. Вот только сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось.
Рыбу, неясного происхождения и качества, сотрудниками полиции вместе со специалистами Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия у перевозчиков изъяли. Как выяснилось, везли они товар в Волгоградскую область на продажу. В фуре в общей сложности было 200 кило рыбы.
После проведенной экспертизы, рыбная продукция осетровых пород была признана некачественной и опасной.
- В соответствии с действующим законодательством инспекторами Россельхознадзора владельцу груза выдано постановление о запрещении использования рыбной продукции. 14 января все 200 кило рыбы уничтожили методом сжигания в утилизационной печи в Приволжском районе, -отчитываются в региональном Россельхознадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU