Живет лучше, чем бывшие хозяева: выброшенный пес из Волгограда переехал в Швецию

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

«Я верю, что Акела будет спать на подушках с хозяйкой и жить гораздо лучше, чем его бывшие горе-владельцы», - так и вышло. Слова волонтеров волгоградского приюта «Помощь Бучу и бездомным животным» оказались пророческими: маленький Акела, похожий на корги, из Волгоградской области перебрался жить в Швецию.

Озорного пса-одиночку неравнодушные жители села Чапурники заметили в октябре прошлого года. Забирать маленького Акелу нужно было срочно: подступали холода, а он как кошка - всего пять килограмм, молоденький, на улице погиб бы. Так случилось, что искали дом недолго. Уже в ноябре питомца «забронировали» иностранцы и помогли с переездом. Волонтеры хвалили: наш «волгоградец» произвел фурор!

- Шлёт вам свой шведский привет наш красавчик Акела! Он теперь житель Стокгольма, у него красавица хозяйка и он звезда всех улиц и тусовок, - не нарадуются зоозащитники.

Удивительно, но факт: многие иностранцы готовы приютить российских собак и кошек, даже оплатить дорогу и все необходимые справки.

ИСТОЧНИК KP.RU