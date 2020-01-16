В Волгоградской области семь человек умерли от алкоголя

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:24:47+03:00

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Говорят, в последние годы волгоградцы стали меньше выпивать. На это указывают данные продаж алкогольной продукции. Однако, медики другого мнения: люди стали меньше пить магазинную продукцию, зато больше употребляют «бормотуху». Отсюда и такое большое число алкогольных отравлений: в 2019-м в больницы с таким диагнозом поступило 232 человека. Семерых не спасли - они умерли от «перепоя». Из них 5 мужчин и 2 женщины.

- Все случаи отравлений алкоголем со смертельным исходом зафиксированы у взрослого населения (старше 18 лет), - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

Есть и положительные моменты: по данным ведомства, показатель алкогольных отравлений в прошлом году составил 9,3 на 100 тысяч населения, что ниже уровня предыдущего года на 43%. И это ниже общероссийского показателя.

Травятся чаще всего именно водкой: причиной 73% всех случаев алкогольных отравлений в Волгоградской области стало токсическое действие этанола. А вот употребление суррогатов и жидкостей, содержащих метанол, приводит к смертельным исходам.

ИСТОЧНИК KP.RU