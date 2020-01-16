2020-01-16T17:01:56+03:00
Общество

Возобновили рейсы из Волгограда в Ростов-на-Дону

Самолеты Волгоград - Ростов-на-Дону будут летать с 3 марта 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Обслуживать рейс будет авиакомпания «Ютэйр». Фото: МАВОбслуживать рейс будет авиакомпания «Ютэйр». Фото: МАВ
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С марта месяца 2020 года волгоградцы вновь смогут летать самолетом в Ростов-на-Дону. Причем три раза в неделю, правда, не сразу. Возобновится авиасообщение между двумя соседними областными центрами начиная с 3 марта 2020 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в международном аэропорту Волгограда, пока известно расписание рейсов до 27 марта 2020 - в это время лайнеры авиакомпании «Ютэйр» будут отправляться из Волгограда в Ростов-на-Дону по вторникам и пятницам в 17.35.

А с 8 по 22 марта 2020 дополнительно введут и третий рейс - в воскресенье. Вылет в Ростов-на-Дону - в 10.30 (на направление поставили борт, прибывающий в Волгоград из Уфы). Самолет из Ростова-на-Дону будет приземляться в волгоградском аэропорту в 14.00, а после отправится в Краснодар.

Также с января этого волгоградцы могут летать в Астрахань, правда, пока это направление особой популярностью не пользуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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