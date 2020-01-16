2020-01-16T14:26:11+03:00
Общество

В 2020 году в Волгоградской области построят 30 новых водоспусков

И закончат ремонт еще трех гидротехнических сооружений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото облкомприроды.Фото облкомприроды.
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После 2018 года, когда в Волгоградской области большая вода затопила десятки населенных пунктов и оставила без жилья сотни людей, власти активно взялись за восстановление гидротехнических сооружений. Старые, построенные еще в советские времена, давно вышли из строя. В прошлом году расчистили и обновили с десяток ГТС, в 2020-м по плану - построить еще 30 новых водопропускных сооружений.

- Новые ГТС построят на водных артериях у Краснослободска, а также Клетского, Красного, Куйбышевского и Фрунзенского сельских поселений, - уточняют в облкомприроде. - Всего до 2024 года предстоит возвести 73 водовыпуска, 10 из них уже сданы в рамках нацпроекта «Экология».

Напомним, что продолжаются работы и в Волго-Ахтубинской пойме - расчищают ерики и озера. Но окончатнльную точку в проблеме наполняемости поймы должна поставить новая гидроэлектростанция, проект которой уже делают.

В 2020 году также должны завершить ремонт трех ГТС в Кумылженском, Среднеахтубинском и Киквидзенском районах. Стартуют работы в Жирновском районе — план модернизации ГТС на пруду Шапошников в Верхнедобринском сельском поселении рассчитан на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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