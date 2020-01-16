2020-01-16T14:13:24+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пастух украл у фермера 20 овец, и половину из них загубил

Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В среду, 15 января, в полицию Суровикинского района пришел местный фермер. 34-летний мужчина пожаловался, что у него украли 20 овец. А это, между прочим, в деньгах - почти сто тысяч рублей. Мужчина поначалу думал, что овцы заблудились, но поиски результатов не принесли.

Полицейским долго искать не пришлось - они быстро «вычислили», что овец украли. И сделал это 43-летний пастух.

- На первом же допросе пастух во всем сознался. Он рассказал, что отбил от стада 20 овец и отогнал их на свой двор. Половину животных успел продать, а вот остальные - погибли. Вырученные деньги мужчина потратил на свои нужды, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

К счастью фермера, полицейские нашли десять проданных пастухом овец и вернули их. А вот воришке-пастуху теперь грозит колония.

Как уточняют в региональном Главке, за такую кражу статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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