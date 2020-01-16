2020-01-16T13:31:21+03:00
Происшествия

В Волжском пятеро школьников провалились под лед

Двум мальчишкам понадобилась помощь медиков
Екатерина МАЛИНИНА
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Выход на лед опасен.Выход на лед опасен.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Может быть, об этом происшествии не узнали даже родители, если бы не медики. Врачи обязаны сообщать обо всех ЧП с несовершеннолетними. В Волжском в больницу поступили два семиклассника. У обоих было переохлаждение. Когда медперсонал стал спрашивать обстоятельства, при которых ребята заморозили ноги, то выяснилось, что они провалились под лед, причем не вдвоем, а впятером.

14 января школьники после уроков решили прогуляться. Мальчишки зашли на небольшой водоем, начали кататься по неокрепшему льду и он под ними треснул. Глубина была совсем небольшой – провалились только ноги. Испуганные ребята выбрались из ледяной воды и разбежались по домам. Родители двух семиклассников обратились к медикам. Возможно, остальные даже были не в курсе, как экстремально прошел день у их детей.

МЧС еще раз напоминают волгоградцам об опасности выхода на лед. Погода стоит неустойчивая, лед не крепкий, рисковать своей жизнь не стоит. Стоит объяснить это детям, которые любят покататься на льду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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