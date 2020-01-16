Врачи не рекомендуют пить освященную воду из Волги
На этой неделе у всех верующих большой праздник Крещение. Кто-то пойдет окунаться в купели на Волге и других водоемах, кто-то просто освятит воду на торжественных службах в волгоградских храмах. Чтобы праздник не омрачился неприятностями со здоровьем, Роспотребнадлзор по Волгоградской области проверил основные места для обряда. Они смотрели состав воды и выяснили, что микробиологическим и вирусологическим показателям в Волгограде соответствует восемь купелей:
- в Тракторозаводском районе напротив дома по улице Грамши, 4;
- в Краснооктябрьском районе на улице Матевосяна, 16 (территория яхт-клуба «Пилигрим»);
- в Центральном районе: на набережной возле причала №9;
- в Дзержинском районе на Ангарском пруду;
- в Советском районе на набережной Тулака (микрорайон № 201);
- в Кировском районе в 100 метрах вниз по течению от пристани имени Руднева;
- в Красноармейском районе сразу два места безопасны для окунания: в поселке Южный напротив шлюза №5 рядом с Казачьим кадетским корпусом и у монумента Владимир Ильичу Ленину на Севастопольской набережной.
Кстати, вода в Волге безопасна только для купания. А вот для питья она совсем не подоходит. Так что лучше набрать воду для окропления либо дома из фильтра, либо купить в магазине. так безопасней.
ИСТОЧНИК KP.RU