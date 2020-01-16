2020-01-16T12:39:12+03:00
Общество

Врачи не рекомендуют пить освященную воду из Волги

А вот купаться в купелях можно
Екатерина МАЛИНИНА
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Окунаться в Волгу можно, а вот пить из нее - нельзя.Окунаться в Волгу можно, а вот пить из нее - нельзя.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На этой неделе у всех верующих большой праздник Крещение. Кто-то пойдет окунаться в купели на Волге и других водоемах, кто-то просто освятит воду на торжественных службах в волгоградских храмах. Чтобы праздник не омрачился неприятностями со здоровьем, Роспотребнадлзор по Волгоградской области проверил основные места для обряда. Они смотрели состав воды и выяснили, что микробиологическим и вирусологическим показателям в Волгограде соответствует восемь купелей:

- в Тракторозаводском районе напротив дома по улице Грамши, 4;

- в Краснооктябрьском районе на улице Матевосяна, 16 (территория яхт-клуба «Пилигрим»);

- в Центральном районе: на набережной возле причала №9;

- в Дзержинском районе на Ангарском пруду;

- в Советском районе на набережной Тулака (микрорайон № 201);

- в Кировском районе в 100 метрах вниз по течению от пристани имени Руднева;

- в Красноармейском районе сразу два места безопасны для окунания: в поселке Южный напротив шлюза №5 рядом с Казачьим кадетским корпусом и у монумента Владимир Ильичу Ленину на Севастопольской набережной.

Кстати, вода в Волге безопасна только для купания. А вот для питья она совсем не подоходит. Так что лучше набрать воду для окропления либо дома из фильтра, либо купить в магазине. так безопасней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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