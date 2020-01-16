2020-01-16T12:06:00+03:00
Общество

В Волгограде пройдет акция «Дари добро!»

В больнице №1 нуждающимся волгоградцам будут раздавать вещи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Картинка с сайта ГБУЗ "ВОКБ №1"Картинка с сайта ГБУЗ "ВОКБ №1"
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Святочные дни – самое время дарить добро! - говорят в волгоградской епархии. Именно в эти дни волгоградская митрополия вместе с областной больницей №1 в Волгограде и запланировали провести акцию, которая так и называется «Дари добро!». Точнее это будет Рождественская ярмарка, где сойдутся те, кто хочет поделиться вещами с теми, кто в них нуждается. Принять участие может любой желающий.

- Если у вас есть вещи, книги, детские игрушки, которыми вы бы хотели поделиться на безвозмездной основе, мы готовы принять их, - приглашают к участию волгоградцев в областной больнице №1.

Собранные вещи будут представлены 17 января в актовом зале терапевтического корпуса (корпус №7).

- Абсолютно бесплатно все желающие (пациенты, посетители, сотрудники больницы) смогут прийти и выбрать что-то для себя, - говорят организаторы благотворительной акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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