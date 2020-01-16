«Погрузил тело в багажник и выбросил у завода»: волгоградец зарезал собутыльника

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:02:49+03:00

Мужчина нанес приятелю пять ударов ножом в шею и грудь

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Днем 15 января случайные прохожие обнаружили окровавленное тело мужчины на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда. Мужчину зарезали, причем жестоко. На его теле, прибывшие на вызов следователи районного СУ СК, насчитали не менее пяти ножевых ранений в области груди и шея.

По данному факту тут же завели уголовное дело по статье «Убийство». Выяснили, что убитый - 53-летний местный житель. Накануне он выпивал со своим старым приятелем. На него и пало подозрение.

Как признался уже следователям задержанный мужчина, вечером 14 января он пришел в гости к другу с бутылкой. Слово за слово за рюмкой разгорелся скандал. В порыве гнева мужчина схватил нож и зарезал собутыльника.

Испугавшись, убийца решил спрятать тело. Он погрузил его в багажник своей машины, вывез на берег реки Волги и оставил недалеко от заброшенного завода.

- Свою вину мужчина полностью признал и даже согласился помогать следствию. Следователями в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU