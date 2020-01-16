Суд отказал Михаилу Таранцову в отмене результатов выборов

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:01:43+03:00

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Почти полгода экс-депутат Волгоградской областной Думы Михаил Таранцов добивается в судах отмены выборов в региональный парламент по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу №13. Местные суды он уже прошел. 16 января апелляционную жалобу рассмотрел Третий апелляционный суд общей юрисдикции. Таранцову вновь отказали. Решение Волгоградского областного суда оставлено без изменения.

Напомним, Михаил Таранцов требовал отменить выборы на округе, где в списках кандидатов над его фамилией значился кандидат с очень похожей фамилией - Таранцев Сергей Александрович. Многие волгоградцы ставили галочку именно напротив фамилии Таранцев – она шла в бюллетенях первой – и лишь потом понимали, что проголосовали неизвестно за кого. Но бланк был уже испорчен, а голос, который предназначался депутату-коммунисту ушел другому кандидату.

- Суд указал, что наличие кандидата со схожими данными в бюллетене для голосования не препятствует свободному волеизъявлению избирателей и не может служить основанием для признания результатов выборов недействительными, - сообщили «КП-Волгоград» в облизбиркоме.

Так что этот округ в облдуме по-прежнему будет представлять Алексей Волоцков.

ИСТОЧНИК KP.RU