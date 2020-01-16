2020-01-16T10:59:15+03:00
Происшествия

Астраханец влетел в дорожные блоки и погиб в перевернувшейся машине

Мужчина проигнорировал знак ремонтных работ
Екатерина МАЛИНИНА
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Оба водителя погибли до приезда "скорой".Оба водителя погибли до приезда "скорой".Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Астраханской области сразу два водителя погибли в перевернутых машинах. Первая авария произошла на трассе Астрахань-Махачкала в Лиманском районе. 36-летний водитель на «Ладе Приоре» на 133 километре автодороги проигнорировал знаки ремонтных дорог: скорость не снизил, а помчался на все тех же 100. Она врезался в один из дорожных блоков. Машину отбросило и перевернуло. Молодой человек погиб до приезда «скорой».

Через четыре часа немного за полночь 34-летний водитель за рулем «Гранты» на этой же трассе, но на территории Икрянинского района, на ровной дороге не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина вылетел через лобовое стекло. Он погиб еще до приезда «скорой». К работам пришлось привлечь сотрудников «Волгоспаса» - машина загорелась.

- Сейчас сотрудники астраханского ГИБДД выясняют причины аварии. Ведь дорога была ровной, видимость хорошей. Проводится проверка обстоятельств ДТП, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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