2020-01-16T10:47:35+03:00
Общество

Суд обязал мэрию Волгограда снести 9 аварийных домов

Жилые здания давно расселили, но они годами стоят в руинах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дома годами стоят в руинах.Дома годами стоят в руинах.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В последние годы аварийные дома в Волгограде потихоньку, но все же расселяют. Только вот трущоб меньше не становится. Многие дома, из которых уже давно выехали жильцы, так и стоят, превратившись в пристанище бомжей и наркоманов. По искам прокуратуры суд обязал администрацию Волгограда снести девять давно расселенных аварийных домов.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, один этих девяти домов располагается на улице Мичурин Сад, 2, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Его еще в 2008 году признали аварийным и подлежащим сносу. Последние жильцы выехали в 2017 году. С тех пор дом стоит пустой и даже не огорожен. Соседство не из приятных - доступ в опасную «аварийку» никак не ограничен. При этом дом может в любой момент обрушиться. Рядом с ним не то что жить, ходить опасно.

Суд Центрального района поддержал требование прокурора и обязал администрацию города снести руины. Такие же решения вынесены еще по восьми адресам: ул. Бахтурова, 19; ул. Леонова, 12; ул. Бурейская, 24; ул. Титова, 43; Северный Городок, 4 и 6, ул. Станционная, 11; ул. Удмуртская, 11. Мера действенная: в прошлом году мэрия исполнила решение суда и снесла дом-призрак на улице Слепцова, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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