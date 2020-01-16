В Волгограде бизнсмен получил 4 года тюрьмы за неуплату 70 миллионов в казну

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:02:58+03:00

Также его признали виновным в покушении на мошенничество

Изменить размер текста: A A

Приговор 36-летнему волгоградцу вынесли 18 октября 2019 года. Его осудили за уклонение от уплаты налогов и за попытку мошенничество. В январе после апелляции Волгоградский областной суд оставил решение районной инстанции в силе.

Следователям удалось собрать доказательства, что с 2014 по 2016 годы мужчина не заплатил 70 миллионов рублей налогов. Он представлял ложные сведения о закупке удобрений, запчастей, ГСМ у двух подконтрольным ему фирм. Кроме того, он пытался получить имущество строительной организации по фальшивым документам о задолженности. Таким же образом он собирался нажиться на фермерском хозяйстве, которое якобы было должно ему 254 миллиона рублей.

Свою вину предприниматель не признал. Расследование проводили следователи СК, а оперативное сопровождение было за МВД.

- Суд оставил приговор в силе. Волгоградцу предстоит провести в колонии общего режима четыре года, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU