2020-01-16T09:02:32+03:00
Происшествия

В Волжском водитель иномарки сбил женщину на «зебре»

А в Ольховском районе легковушка чуть не раздавила мужчину
Наталья ГЛАЗУНОВА
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57-летнюю женщину сбил водитель «Грейт Волл».57-летнюю женщину сбил водитель «Грейт Волл».Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В минувшие сутки обстановка на дорогах Волгоградской области, по современным меркам, была спокойной: зафиксировано всего 3 ДТП с пострадавшими. В двух случаях на больничной койке оказались пешеходы. Одну женщину увезли с улицы Профсоюзов в Волжском. 57-летняя волжанка переходила дорогу, как положено, по «зебре», но даже это не уберегло ее от наезда. 57-летний водитель «Грейт Волл» не затормозил перед пешеходным переходом и чуть не убил женщину.

Еще одного пострадавшего пешехода сейчас спасают в больнице Ольховского района. Этот 50-летний мужчина сам виноват - он шел вечером по центру неосвещенной дороги, вот и попал под колеса.

- 33-летний водитель «Лада Калина» сбил пешехода на улице Базарной. На часах было примерно 19.40. Мужчина шел по дороге навстречу движению и водитель в темноте увидел его лишь в последний момент. К сожалению, наезда избежать не удалось. Пешехода с травмами госпитализировали, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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