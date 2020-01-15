Две компании сговорились "сорвать куш" на строительстве детсада под Волгоградом
Из государственного бюджета регионам выделяют миллионы рублей на дороги, на строительство детсадов и школ, на медицину и образование... Вот только не все эти деньги доходят до пунктов назначения. Например, в Михайловке Волгоградской области две саратовские компании «заработали» на строительстве детского садика десятки миллионов рублей. Как? Как пояснили «КП-Волгоград» в саратовском УФАС, две фирмы - ООО «ГидроСпецПром» и ООО «СМП 377» - сговорились не снижать цену на торгах. За это владелец компании-победителя аукциона пообещал «конкуренту» передать ему часть работ.
- В результате действия картеля был получен доход в размере 58 миллионов рублей, - уточняют в ведомстве.
Саратовские антимонопольщики подали в суд и подтвердили там наличие признаков картеля в действиях вышеуказанных строительных компаний. Волжский районный суд Саратова признал учредителя и гендиректора ООО «ГидроСпецПром» виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU