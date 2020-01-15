2020-01-15T19:37:12+03:00
Общество

Две компании сговорились "сорвать куш" на строительстве детсада под Волгоградом

Строительные фирмы не стали снижать цену на аукционе и заработали 58 миллионов бюджетных рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из государственного бюджета регионам выделяют миллионы рублей на дороги, на строительство детсадов и школ, на медицину и образование... Вот только не все эти деньги доходят до пунктов назначения. Например, в Михайловке Волгоградской области две саратовские компании «заработали» на строительстве детского садика десятки миллионов рублей. Как? Как пояснили «КП-Волгоград» в саратовском УФАС, две фирмы - ООО «ГидроСпецПром» и ООО «СМП 377» - сговорились не снижать цену на торгах. За это владелец компании-победителя аукциона пообещал «конкуренту» передать ему часть работ.

- В результате действия картеля был получен доход в размере 58 миллионов рублей, - уточняют в ведомстве.

Саратовские антимонопольщики подали в суд и подтвердили там наличие признаков картеля в действиях вышеуказанных строительных компаний. Волжский районный суд Саратова признал учредителя и гендиректора ООО «ГидроСпецПром» виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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