Волгоградская область попала в десятку лучших житниц России

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:54:29+03:00

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Урожай зерна в России прошлом году был не просто отличным, а практически лучшим с советских времен. По данным Росстата, всего в 2019-м собрали 120,6 миллионов тонн зерна в чистом весе. При этом доля продовольственной пшеницы составила 80%. Волгоградской области тоже есть чем похвалиться на этой ниве. В прошлом году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий составил 4506,6 тысяч тонн. Это на 21,6% больше, чем в 2018-м и на 8,7% больше, чем среднегодовой уровень за 2014-2018 годы. С таким урожаем наш регион попал в «десятку» лучших житниц страны. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградстате.

В частности, наша область заняла седьмое место среди регионов Российской Федерации по производству зерновых культур. Впереди нас - Ростовская область, Ставропольский край, Воронежская и Курская области, а также Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU