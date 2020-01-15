2020-01-15T18:54:29+03:00
Экономика

Волгоградская область попала в десятку лучших житниц России

По итогам урожая зерна в 2019 году наш регион занял седьмое место в стране
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В 2019-м в регионе собрали 4506,6 тысяч тонн зернобобовых.В 2019-м в регионе собрали 4506,6 тысяч тонн зернобобовых.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Урожай зерна в России прошлом году был не просто отличным, а практически лучшим с советских времен. По данным Росстата, всего в 2019-м собрали 120,6 миллионов тонн зерна в чистом весе. При этом доля продовольственной пшеницы составила 80%. Волгоградской области тоже есть чем похвалиться на этой ниве. В прошлом году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий составил 4506,6 тысяч тонн. Это на 21,6% больше, чем в 2018-м и на 8,7% больше, чем среднегодовой уровень за 2014-2018 годы. С таким урожаем наш регион попал в «десятку» лучших житниц страны. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградстате.

В частности, наша область заняла седьмое место среди регионов Российской Федерации по производству зерновых культур. Впереди нас - Ростовская область, Ставропольский край, Воронежская и Курская области, а также Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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