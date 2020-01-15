В Волжском молочный комбинат лишили лицензии

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:38:23+03:00

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В Волгоградской области за четыре последних года три раза выросло число банкротов. Такую статистику опубликовал Федеральный ресурс. В основном это касается банкротства физлиц. Но с предприятиями в нашем регионе тоже не все хорошо. Заводы и предприятия продолжают закрываться. Так, в 2019-м году прекратил свою работу ООО «Волжский молочный комбинат». В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с остановкой производства заводу аннулировали лицензию. Лишился лицензии (опять же по причине остановки) и АО «Николаевский маслодельный комбинат», расположенный в городе Николаевск Волгоградской области. Закрылся и АО «Молсыркомбинат - Волжский». Даже именитая компания ДАНОН ушла из Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» региональном управлении Роспотребнадзора, по заявлению компании в лицензию внесли изменения в связи с прекращением деятельности филиала Молочный Комбинат «Волгоградский». Напомним, в прошлом году разгорелся скандал на этом предприятии - инспекторы Россельхознадзора нашли там нарушения санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU