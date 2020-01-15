Жалуйтесь: в волгоградской Госжилинспекции составили график приема граждан

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:00:56+03:00

У волгоградцев есть возможность попасть на личный прием к руководителям ведомства

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У волгоградцев немало жалоб на управляющие компании да и вообще на коммунальные услуги - то начислили неправильно, но отказываются ремонт делать… Когда разговор между поставщиками и потребителями заходит в тупик, волгоградцы идут в Госжилинспекцию. Попасть на прием туда можно, если знать, как и когда. Сегодня в Инспекции опубликовали график приема граждан.

Итак,

- руководитель Инспекции Алексей Сергеевич Сивокоз будет принимать четвертую среду каждого месяца с 15.00 до 17.30;

- заместитель руководителя Татьяна Тайфиковна Гордеева принимает первую среду каждого четного месяца (февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь) с 09.00 до 11.30;

- заместитель руководителя Оксана Станиславовна Ткаченко ведет прием первую среду каждого нечетного месяца (март, май, июль, сентябрь, ноябрь) с 09.00 до 11.30.

Важно - на личный прием нужна предварительная запись. Записаться можно ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу с 08-30 до 17-30) по телефону: 35-21-50, либо лично в Инспекции (кабинет № 103).

В Госжилинспекции также напоминают, что на личный прием человек должен прийти обязательно с документом, удостоверяющим личность.

гражданина проводится при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

ИСТОЧНИК KP.RU