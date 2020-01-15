2020-01-15T17:36:22+03:00
Общество

«Нашли девочку на Карла Маркса»: фейк о потерянном ребенке добрался до Волгограда

Ложное сообщение распространяют по соцсетям
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из соцсетей.Фото из соцсетей.
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Чуть ли ни во всех соцсетях и мессенджерах вновь появилось сообщение о том, что якобы нашли на улице потерянную маленькую девочку. «Нашли девочку на Карла Маркса 5. Зовут Софья», - такую информацию массово распространяют почти по всем регионам России. Не обошел этот фейк и Волгоград. Сразу в нескольких группах перепостили эту сообщение. Причем, публикуют его с фотографией некоего ребенка.

«Кто узнал дитя немедленно свяжитесь с ее родными и сообщите в ближайшее отделение полиции», - дописывают к сообщению сердобольные волгоградцы.

Не верьте - это ложь! Такие или похожие сообщения («Нашли на остановке брошенного мальчика», «Встретили на улице плачущую девочку, которая потерялась…», стали появляться в соцсетях еще 11 января. К 15-му числу фейк распространился на Москву, Новосибирск, Астрахань, Уфу, Казань, Ставрополь и другие города.

Никаких сообщений о пропаже девочки в полицию Волгограда не поступала. Данная информация - очередной фейк. Будьте аккуратнее!

ИСТОЧНИК KP.RU

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