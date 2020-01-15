«Нашли девочку на Карла Маркса»: фейк о потерянном ребенке добрался до Волгограда
Чуть ли ни во всех соцсетях и мессенджерах вновь появилось сообщение о том, что якобы нашли на улице потерянную маленькую девочку. «Нашли девочку на Карла Маркса 5. Зовут Софья», - такую информацию массово распространяют почти по всем регионам России. Не обошел этот фейк и Волгоград. Сразу в нескольких группах перепостили эту сообщение. Причем, публикуют его с фотографией некоего ребенка.
«Кто узнал дитя немедленно свяжитесь с ее родными и сообщите в ближайшее отделение полиции», - дописывают к сообщению сердобольные волгоградцы.
Не верьте - это ложь! Такие или похожие сообщения («Нашли на остановке брошенного мальчика», «Встретили на улице плачущую девочку, которая потерялась…», стали появляться в соцсетях еще 11 января. К 15-му числу фейк распространился на Москву, Новосибирск, Астрахань, Уфу, Казань, Ставрополь и другие города.
Никаких сообщений о пропаже девочки в полицию Волгограда не поступала. Данная информация - очередной фейк. Будьте аккуратнее!
ИСТОЧНИК KP.RU