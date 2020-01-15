2020-01-15T16:15:41+03:00
Происшествия

Под Волгоградом рецидивист украл у фермера сто тысяч рублей через мобильный банкинг

Накануне потерпевший выпивал с вором в одной компании
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Криминальные сводки часто начинаются с фразы «Выпивали в компании с малознакомыми людьми…». История, которая приключилась с 27-летним фермером из Даниловского района Волгоградской области - не исключение. У мужчины во время такой «случайной пьянки» украли ни много, ни мало - 100 тысяч рублей.

Фермер пришел в полицию 13 января и рассказал, что с его карточки украли большую сумму. На вопрос - «Как?» рассказал, что деньги списали через мобильный банкинг.

- Перед этим мужчина выпивал с односельчанами. Сообщение о переводе средств на другую карту он увидел только на следующее утро. Вычислить получателя было несложно, но тот категорически не признавался в краже денег. Причастность 33-летнего мужчины к воровству смогли доказать полицейские. Неработающий, дважды судимый житель поселка Даниловка все-таки признался в содеянном. Однако, вернуть смог фермеру лишь часть украденного, так уже успел купить за эти деньги подержанную машину и новую обувь, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На волгоградца уже завели уголовное дело по статье «Кража». Грозит ему до 6 лет колонии.

- Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде домашнего ареста, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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