В Волгограде осудили бизнесмена, скрывшего более 50 миллионов рублей налогов

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:04:16+03:00

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Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор 37-летнему жителю Москвы: он получил полтора года колонии общего режима за неуплату 50 миллионов рублей налогов. За нарушение закона он попал под статью «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

- Установлено, что осужденный, являясь фактическим руководителем строительной организации, в 2011 году уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке строительных материалов и выполнении подрядных работ с привлечением 14 юридических лиц, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

С 2014 года мужчина, не желая отвечать по закону, решил скрыться и пять лет находился в федеральном розыске. Вину свою не отрицал, поняв, что лучше признаться и смягчить наказание. Приговор в законную силу не вступил, его еще можно обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU