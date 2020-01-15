2020-01-15T16:00:39+03:00
Спорт

«Встретимся в РПЛ!»: защитник Ротора перешел в Ахмат

Максим Ненахов подписал контракт с грозненским клубом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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Игрок основы сине-голубых Максим Ненахов покинул «Ротор». Сегодня он официально подтвердил, что принял решение продолжить карьеру в ФК «Ахмат» (Грозный). С одной стороны волгоградская команда потеряла перспективного защитника, с другой стороны - болельщики и коллеги Максима рады, что именно «Ротор» дал ему старт для дальнейшей карьеры.

- Благодарю «Ротор» за то время, что я провел в клубе! Спасибо всем моим партнерам, тренерскому штабу и руководству! Это был прекрасный этап в моей карьере. Настало время двигаться дальше. У меня появился шанс проявить себя в Премьер-лиге и я хочу им воспользоваться. Желаю команде продолжить радовать болельщиков и показывать хорошие результаты! Встретимся в РПЛ! - цитируют Ненахова в пресс-службе волгоградского «Ротора».

Его место в "Роторе" может занять бывший защитник «Локомотива», «Крыльев Советов» и «Рубина» Виталий Денисов. Сейчас он находится на просмотре у сине-голубых в Турции. На сайте Трансфермаркет сегодня, 15 января, уже появилась информация о его переходе в волгоградский клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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