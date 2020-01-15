2020-01-15T15:23:58+03:00
Общество

С 15 января из Волгограда запустили прямой авиарейс в Уфу

Перелет будет стоить порядка 10 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото волгоградского аэропорта Гумрак.Фото волгоградского аэропорта Гумрак.
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С сегодняшнего дня, 15 января, в списке маршрутов волгоградского аэропорта Гумрак появилоь новое направление - авиакомпания Ютейр запустила полеты в Уфу.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Волгограда, полеты в столицу Республики Башкортостан будут выпоняться три раза в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Полеты осуществляются на самолетах ATR-72. Время отправления воздушного судна из Волгограда – в 13.50, в Уфу пассажиры прибывают в 17.25. Время перелета в одном направлении - 2 часа 40 минут. Вылет из Уфы - в 20.50, прилет в Волгоград - в 22.30.

Такое расписание будет действовать до 30 марта. С апреля расписание немного изменится и самолет из Волгограда в этом направлении будет вылетать в 14.45 (прибытие в Уфу - в 18.20). Билеты, надо сказать, не дешевые - стоимость перелета порядка 10 тысяч рублей в одну сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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