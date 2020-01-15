Пьяный астраханец угнал машину и попал в аварию

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:37:07+03:00

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«Выпил, украл, в тюрьму - романтика», - читая сводку от ГУ МВД по Астраханской области, вспоминается легендарная фраза «Джентльменов удачи». Только в Астрахани молодой парень напившись, решил украсть.. машину. Точнее угнать. Но уехать недалеко не смог, попал в аварию на первом же перекрестке.

Сообщение о столкновении «БМВ» и «Тойоты» на улице Чехова поступило в полицию примерно в три часа дня 14 января. Пока экипаж автопатруля дорожной полиции ехал на вызов, пришло новое сообщение - об угоне. Причем автомобиль угнали как раз неподалеку от места аварии. Каково же было удивление гаишников, когда одной из машин, попавших в ДТП, была как раз угнанная Тойота. За рулем сидел 22-летний нетрезвый парень.

- Молодой человек признался, что, напившись, решил воспользоваться чужой машиной, чтобы покататься, - говорят в астраханском Главке.

Кстати, парень уже был ранее судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении по факту угона уголовного дела в отношении задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU